На острове Сахалин открылась первая "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пространство коллективной работы "Точка кипения" открылось во вторник на базе Сахалинского государственного университета, став первым на этом российском острове. Об этом сообщают на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Точка кипения" будет фокусироваться на нескольких ключевых темах для региона: климат и декарбонизация, рынки НТИ (EduNet, EnergyNet, AeroNet, MariNet, HomeNet), университет будущего и подготовка кадров", - отмечается в сообщении.

Присутствовавший на церемонии открытия министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что реализация многих планов, заявленных руководством страны, зависит от молодых специалистов и сегодняшних студентов. "В "Точке кипения" вы сможете погрузиться в перспективные проекты, привнести в них что-то свое, адаптировать их под текущие условия. И это то место, где вместе с практиками, с представителями власти, бизнеса вы будете воплощать их в жизнь", - сказал Решетников, слова которого приводятся на сайте.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в новом пространстве коллективной работы будут обсуждать амбициозные задачи, касающиеся трансформации экономики региона в части диверсификации, повышения производительности работы предприятий, проекты по снижению углеродного следа и т. д.

"Рассчитываю, что здесь будут созданы продукты, основанные на знаниях в сферах декарбонизации, марикультуры, новых источников энергии, в том числе водородной энергетики, тем самым наша страна обеспечит себе прорыв на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Уверен, что в этой "Точке" будет идти интенсивная работа по ключевым направлениям для Сахалинской области: достижения углеродной нейтральности в 2025 году, реализации проекта строительства нового города Экополиса, цифровой трансформации региона", - сказал губернатор, слова которого приводятся на сайте агентства.

Директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков рассказал, что в пространстве на Сахалине при использовании возможностей сети можно реализовать проекты в таких направлениях как энергопереход, новые материалы, новые виды топлива. "И у команд, в которых дерзость будет сочетаться с фундаментальными знаниями, все получится", - заключил он.

Сеть "Точек кипения"

Сеть "Точек кипения" включает 122 пространства в России и одно - в Казахстане. Пространства коллективной работы открыты в 77 городах, 64 регионах и предназначены для взаимодействия представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, школьников, неравнодушных горожан для обмена опытом, результатами деятельности, проработки новых идей отдельно по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом.