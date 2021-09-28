Совет при президенте одобрил проект новой госпрограммы научно-технологического развития

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новая госпрограмма в области научно-технологического развития (ГП НТР) РФ получила одобрение президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания президиума Совета.

"Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию под председательством Дмитрия Медведева поддержана представленная правительством госпрограмма научно-технологического развития", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития РФ по итогам заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось 8 февраля 2021 года. В частности, новая госпрограмма должна содержать мероприятия, направленные на использование отечественных научных или научно-технических результатов для выпуска высокотехнологичной продукции в России, модернизации и дальнейшего развития отраслей экономики.

Новые принципы управления наукой

По словам Чернышенко, разработка новой государственной программы ведется в два этапа. На первом удалось консолидировать расходы на науку с сохранением текущего объема финансирования. В рамках второго этапа необходимо вписать госпрограмму управления научно-технологического развития как неотъемлемую часть достижения национальных целей.

Чернышенко добавил, что общий прогноз и стратегия НТР должны определить содержание секторальных прогнозов, на которых строятся и актуализируются стратегии развития отраслей. Также планируется предусмотреть в обязательном порядке необходимость в ходе научно-технологического прогнозирования установление прогнозных количественных значений технических параметров, которыми будут обладать целевые продукты и услуги.