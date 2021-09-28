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Почти четверть регионов РФ не представили заявки на получение инфраструктурных кредитов

Главная проблема - неготовность регионов к получению этих кредитов, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Проекты для получения инфраструктурных кредитов до сих пор не представили 20 регионов России. При этом до конца приема заявок осталось несколько дней, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на VIII Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП", который проходит в Москве с 28 сентября по 1 октября.

"Мы видим, что три дня осталось, а еще 20 регионов вообще не представили проекты. Надеюсь, что за три дня представят, но есть уже риски, что часть из них не смогут. К сожалению, главная проблема - неготовность регионов к получению этих кредитов", - сказал Хуснуллин.

При этом, по словам вице-премьера, заявившиеся на льготные кредиты регионы подали проекты, которые значительно превышают сумму их лимита. Такие регионы смогут участвовать в конкурсе на дополнительное выделение кредитных средств.

"Мы их [проекты регионов] сейчас выставили в определенный список и после окончания распределения первой партии дальше будем распределять по конкурсу, где будет создано наибольшее количество рабочих мест, больше налогов, инвестиций, те регионы не распределенную часть получат", - сказал Хуснуллин.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что некоторые субъекты не были удовлетворены определенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и собираются направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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