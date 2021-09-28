Reuters: власти Китая просят госкомпании выкупить активы Evergrande

ТАСС, 28 сентября. Власти Китая обратились к государственным компаниям и поддерживаемым правительством застройщикам с предложением приобрести некоторые активы девелоперской компании Evergrande Group, которая находится в затруднительном финансовом положении. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, при этом правительство, вероятно, не станет напрямую вмешиваться в решение проблем близкой к банкротству фирмы. Власти считают, что выкуп госкомпаниями части активов снизит социальное напряжение в случае банкротства Evergrande, считают источники агентства. Один собеседник рассказал, что часть госпредприятий уже внимательно изучила активы девелоперского гиганта в городе Гуанчжоу и может вскоре их купить. В частности, Guangzhou City Construction Investment Group близка к приобретению принадлежащего компании стадиона ФК "Гуанчжоу", уточнил источник. Его стоимость оценивается примерно в $1,9 млрд.

Собеседники Reuters рассказали, что среди компаний, к которым обратились власти КНР по этому вопросу, - операторы недвижимости China Vanke и China Jinmao Holdings Group, а также инвестхолдинг China Resources Land.

Evergrande Group - одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. Объем ее долговых обязательств достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства. 14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что крайне негативно отразится на деятельности Evergrande Group.