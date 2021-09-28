Глава МИД Украины объяснил "требованием РФ" отказ Венгрии от транзита газа по его стране

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новый газовый контракт Венгрии и "Газпрома" не соответствует интересам Украины. Глава дипведомства выразил мнение, что Будапешт будто бы подписал договор по требованию Москвы.

"Мы же не отрицаем право Венгрии заключать соглашения с "Газпромом". Но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита было требованием РФ, Венгрия это требование приняла. Это не соответствует нашим интересам, а мы свои интересы защищаем", - заявил он во вторник, передает агентство УНН.

В то же время Кулеба отметил, что в этой ситуации ни Киеву, ни Будапешту не следует руководствоваться эмоциями.

При этом глава МИД подчеркнул, что Киев не отказался от намерения обратиться в Еврокомиссию в связи с заключенным контрактом. "Важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского союза в целом", - аргументировал он

Контракт с "Газпромом"

В понедельник Будапешт подписал с "Газпромом" новый 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год в обход Украины. Венгрия с 1 октября начнет получать топливо через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Украина пообещала обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В ответ Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.

Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что украинский посол был вызван в венгерское дипведомство в связи с действиями Киева в отношении сделки между Будапештом и "Газпромом". Он назвал "крайне возмутительными" действия правительства Украины, предпринятые через Еврокомиссию и направленные против этого соглашения. По словам Сийярто, Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как нарушение суверенитета Венгрии и интересов ее национальной безопасности. В свою очередь МИД Украины вызвал венгерского посла, чтобы уведомить о своей позиции по сделке.