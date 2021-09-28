Лучшими экспортерами в СКФО стали более 20 компаний

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Более 20 компаний стали победителями и лауреатами премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в 2021 году. Предприятия занимаются производством косметической продукции и бытовой химии, напитков и минеральной воды, специальных инструментов, а также поставками комплексных систем безопасности, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения, которая во вторник прошла в Пятигорске.

"В этом году за звание "Экспортер года" решили побороться более 1,8 тыс. компаний. Окружной комиссии было непросто выбрать самых достойных. Среди призеров окружных этапов есть даже индивидуальные предприниматели, и это заслужено. Поздравляю победителей и призеров, благодаря вашей работе у России заслуженный имидж производителя и поставщика качественных товаров и услуг", - отметила по видеосвязи генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов на церемонии награждения подчеркнул, что подобные мероприятия будут способствовать развитию экспорта в крае. Он рассказал, что традиционные отрасли для экспорта в регионе - удобрения, пшеница, химическая промышленность.

В свою очередь старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Ксения Тагирова отметила, что показатели экспорта растут во всех субъектах СКФО. "Все регионы Северного Кавказа показывают уверенный рост показателей несырьевого неэнергетического экспорта, но главным драйвером окружных показателей остается Ставропольский край. Более 60% окружного экспорта приходится на регион, принимающий сегодня лучших экспортеров СКФО с темпом роста в 11,6% на общую сумму в $660 млн", - сказала Тагирова.

По ее словам, РЭЦ был и остается главным помощником на экспортном пути компаний. Экспортеры СКФО этим активно пользуются. "По итогам восьми месяцев 2021 года объем поддержанного экспорта в СКФО группой РЭЦ превысил $560 млн. Экспортеры все больше стали обращаться за кредитно-гарантийными продуктами РЭЦ, а также пользоваться мерами господдержки - и это действительно делает их более конкурентоспособными на международных рынках", - добавила представитель РЭЦ.

От косметики до минеральной воды

Победителями и лауреатами окружного этапа в СКФО стали свыше 20 компании. В трех номинациях победу одержали компании группы "Арнест" из Ставропольского края, крупнейшего производителя парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. Так, компания заняла первое место в номинациях "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес", "Новая география" и "Трейдер года".

"Экспортером года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство" и победителем в номинации "Прорыв года" стало АО "Терекалмаз" (Кабардино-Балкарская Республика), одно из ведущих в России специализированных предприятий по производству алмазного инструмента. В номинации "Экспортер года в сфере АПК" в категории "крупный бизнес" победило ООО "Чеченские минеральные воды" (Чеченская Республика), производитель напитков, минеральных и питьевых вод, а в номинации "Экспортер года в сфере АПК" в категории "малое и среднее предпринимательство" - ООО "1-ая Ватер Компани" (Ставропольский край), производитель и дистрибьютор прохладительных напитков и минеральных вод Северного Кавказа.

В номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" победителем стал ИП Погребняк М. Е. (Ставропольский край), предоставляющий услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков. В номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство" победило ООО "Дивисус" (Ставропольский край), поставщик комплексных систем безопасности.

В номинации "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство" первое место занял "ТД Аскания" (Ставропольский край), производитель безалкогольных прохладительных напитков на основе природной минеральной воды.

Среди лауреатов окружного этапа премии "Экспортер года" - ЛВЗ "Стрижамент", "Молочный комбинат "Ставропольский" и "Алекс групп" (Ставропольский край), "Южные ворота", "София" и "НПП Токар" (Республика Северная Осетия - Алания), ИП Нортоков М.А. И ИП Кондохова Ф.А. (Карачаево-Черкесская Республика), "СмартТех" (Кабардино-Балкарская республика), "Дагестан Стекло Тара" (Республика Дагестан), ИП Межидов Д. А. (Чеченская Республика).

Победители этапа в СКФО примут участие во втором, федеральном этапе, церемония награждения победителей пройдет на международном экспортном форуме "Сделано в России" в конце 2021 года.

О премии

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. С каждым годом число участников конкурса растет: если в 2018 году в конкурсе приняло участие около 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1 700, а в 2021 - более 1 800.

Оператором торжественных мероприятий выступает информационное агентство ТАСС.