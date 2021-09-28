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Минсельхоз предложил дать возможность менять на этикетке "игристое вино" на "шампанское"

Документ вносит изменения в закон о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз подготовил законопроект, в котором предлагает дать возможность производителям менять на этикетке "игристое вино" на "шампанское". Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

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"На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское" при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации," - отмечается в документе.

Документ вносит изменения в закон о виноградарстве и виноделии.

О законе

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности слова "игристое вино (шампанское)", заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.

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