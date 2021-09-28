Минсельхоз предложил дать возможность менять на этикетке "игристое вино" на "шампанское"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз подготовил законопроект, в котором предлагает дать возможность производителям менять на этикетке "игристое вино" на "шампанское". Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское" при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации," - отмечается в документе.

Документ вносит изменения в закон о виноградарстве и виноделии.

О законе

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности слова "игристое вино (шампанское)", заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.