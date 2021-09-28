Ростех начнет испытания первого опытного двигателя для SSJ New в начале 2022 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, успешно завершила испытания второго опытного газогенератора ПД-8 для самолета SSJ New, в начале следующего года приступит к испытаниям опытного образца, говорится в сообщении госкорпорации.

"В рамках испытаний была подтверждена корректная работа узлов, требуемые параметры температуры и давления, соответствие экологическим нормам. Следующим этапом проекта станут стендовые испытания первого опытного образца двигателя, которые намечены на начало следующего года",- отмечается в сообщении.

По итогам испытаний также была подтверждена правильность заложенных в горячую часть силовой установки решений.

Сейчас ведется изготовление узлов для начала сборки опытных образцов ПД-8, стендовые испытания которых намечены на начало 2022 года, уточнил первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Параллельно с изготовлением опытных образцов ПД-8 продолжатся испытания газогенераторов.

Получение сертификата типа на ПД-8 запланировано на 2023 год.