ГК "Эконива" заказала оборудование для третьего этапа маркировки молока

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Эконива" - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока - заказала оборудование, необходимое для третьего этапа маркировки молочной продукции, который начнется в России с 1 декабря. Оно будет установлено на девяти производственных линиях, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Компания уже согласовала перечень необходимого оборудования для работы с системой "Честный знак", заключила договор на его поставку и подтвердила корректность технических заданий. В свою очередь поставщик оборудования подтвердил его передачу в производство", - пояснили в пресс-службе.

С 2020 года в компании была создана рабочая группа из специалистов площадок и профильных руководителей направлений, которые в настоящий момент тестируют и внедряют в производственные процессы новые операции и оборудование, касающиеся третьего этапа маркировки.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начался второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

"Центр развития перспективных технологий находится в тесном диалоге с компанией "Эконива", за организацией закреплен персональный менеджер и все возникающие вопросы решаются оперативно. В настоящее время компания заказала все необходимое оборудование по подготовке к третьему этапу. Уверены, что к старту обязательной маркировки продукции с коротким сроком годности производитель будет готов заблаговременно", - пояснили ТАСС в ЦРПТ.

Вертикально интегрированный холдинг "Эконива" управляет активами в 13 российских регионах. В 2020 году на предприятиях "Эконивы" произведено почти 925 тыс. тонн сырого молока. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.