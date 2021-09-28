Минсельхоз предложил разрешить продавать до октября импортное вино, выпущенное до июля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России предложил разрешить до 1 октября 2021 года продажи импортного вина, выпущенного до вступления в силу в РФ нового закона о виноградарстве и виноделии. Однако такое вино должно выкладываться на отдельную полку. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Установить, что до 1 октября 2021 года допускается производство и перемещение через государственную границу Российской Федерации винодельческой продукции, произведенной до дня вступления в силу настоящего федерального закона, в порядке и на условиях, которые действовали до дня вступления в силу настоящего Федерального закона", - говорится в документе.

Согласно документу, оборот винодельческой продукции допускается до истечения ее срока годности.

В то же время выкладка такой продукции должна осуществляться на отдельную полку, отмечается в законопроекте.

О законе

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Согласно документу, в частности, "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.

При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, в соответствии с которыми в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)", заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское".

Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.