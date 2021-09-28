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Северный форум по устойчивому развитию

Объем заявленных инвестиций резидентов Арктической зоны РФ превышает 270 млрд рублей

По словам вице-президента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Виталия Симоненко, 88% резидентов относятся к малому и среднему бизнесу

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Объем заявленных инвестиций резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) составляет 277 млрд рублей, сообщил во вторник в ходе пленарного заседания III Северного форума по устойчивому развитию вице-президент Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Виталий Симоненко.

"Масштабному реформированию подверглись законы, регулирующую Арктическую предпринимательскую деятельность, благодаря чему российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной в 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций. Уже сегодня 216 компаний стали резидентами Арктической зоны Российской Федерации с объемом заявленных инвестиций в 277 млрд рублей", - сказал Симоненко.

Он отметил, что 88% резидентов относятся к малому и среднему бизнесу. "Общий объем государственного, частного финансирования в инфраструктурные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке составляет 6,3 трлн рублей, - добавил Симоненко. - Около 2 трлн рублей <…> уже инвестировано, более 400 предприятий уже введено в эксплуатацию, создается около 200 тыс. новых рабочих мест. Более половины уже создано".

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияСеверный форум по устойчивому развитию
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