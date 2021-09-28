Кабмин отказался от повышения налога для компаний, направляющих прибыль на дивиденды

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство России уберет из проекта налоговых поправок положение, увязывающее размер налога на прибыль и дивиденды компаний. Об этом говорится в решениях премьер-министра РФ Михила Мишустина, опубликованных во вторник на сайте кабмина.

"Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в одном из пунктов поручений по итогам встречи Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Министерство финансов РФ ранее предложило повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет.