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Общая посевная площадь озимых хлебов в Удмуртии за год выросла на 31,3%

Она составила 71,2 тыс. га

ТАСС, 28 сентября. Сев озимых зерновых культур завершился в Удмуртии. Общая посевная площадь озимых хлебов составила 71,2 тыс. га и увеличилась за год на 31,3%, сообщает во вторник пресс-служба Минсельхоза республики.

"В Удмуртии общая посевная площадь озимых хлебов, посеянных под будущий урожай, составила 71,2 тыс. га при намеченных 59,3 тыс. га. В прошлом сезоне, если вспомнить, осенний сев был проведен на 91% от общего плана - при плановых 59,4 тыс. га были засеяны всего 54,2 тыс. га", - сказано в сообщении.

Отмечается, что озимая рожь заняла 55,9 тыс. га, озимая пшеница - 14,9 тыс. га, озимый рапс - 2,9 тыс. га и тритикале - 350 га.

"В этом году самые значительные площади озимые зерновые заняли в Сарапульском районе - 8,2 тыс. га, а также Можгинском - 5,9 тыс. га и Вавожском - 5,1 тыс. га", - добавили в министерстве.

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РоссияУдмуртия
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