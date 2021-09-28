Пропускную способность зернового терминала в Новороссийске увеличили до 7 млн тонн в год

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Реконструкция зернового терминала завершилась в Новороссийске в рамках инвестиционного проекта с объемом вложений в размере 5 млрд рублей. Его пропускную способность увеличили в 2,8 раза - с 2,5 до 7 млн тонн зерна в год. Об этом журналистам сообщил во вторник вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Соглашение о реконструкции зернового терминала было подписано в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня на Кубани реализуют свыше 400 крупных инвестпроектов. Сейчас завершили один из них - реконструировали зерновой терминал в Новороссийске. Общий объем инвестиций в проект составил 5 млрд рублей. В результате создали 40 новых рабочих мест", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова вице-губернатора.

Уточняется, что до реконструкции пропускная способность терминала составляла 2,5 млн тонн зерна в год, за счет реализации проекта ее увеличили в почти в три раза. В рамках проекта оборудованы глубоководный причал, стоянки, транспортная развязка, новые зернохранилища на 102,6 тыс. тонн зерна.

Краснодарский край считается южными экспортными воротами страны, через порты региона осуществляется экспорт продукции. Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, в 2021 году собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года, когда был зафиксирован высокий урожай. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.