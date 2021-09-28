Модернизацию законодательства о закупках обсудят на форуме в Санкт-Петербурге в октябре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пятый международный форум контрактных отношений, на котором обсудят пути модернизации закупочного законодательства, пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 октября. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе федеральной электронной площадки "РТС-тендер".

"Форум соберет представителей регулятора, заказчиков, общественных организаций и независимых экспертов с целью честного и содержательного обмена мнениями, а также поиска дальнейших путей модернизации закупочного законодательства. Помимо российских профессионалов в форуме планируют принять участие представители из Китая, Белоруссии и Швеции", - сказали в пресс-службе.

Лейтмотивом форума станут изменения, связанные со вторым оптимизационным пакетом поправок к Федеральному закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Новые положения будут вступать в силу постепенно - с 1 января 2022 года по 1 июля 2023 года. Одним из основных нововведений оптимизационного пакета станет сокращение числа способов закупок с 11 до трех. Оптимизация оставшихся видов закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок) предусматривает сокращение сроков их проведения. Так, запрос котировок можно будет провести за семь рабочих дней вместо 13 в настоящее время. Минимальный срок проведения конкурсов сократится до 26 рабочих дней, а аукционов - до 18 дней. Принятие и реализация норм позволят, как предполагается, провести полную автоматизацию закупочных процессов.

"Несмотря на то, что представители закупочной отрасли периодически встречаются для обсуждения будущего госзакупок и второго оптимизационного пакета поправок, спрос на информирование и дискуссию сохраняется. Поэтому здесь соберутся наиболее авторитетные мастера закупочной отрасли, чтобы согласовать все мнения накануне больших перемен. Для нашей масштабной отрасли двух дней, конечно же, мало, но на сегодняшний день в программу включена наиболее острая и актуальная повестка: госзакупки, закупки госкомпаний, имущественные торги, применение нацрежима, квотирование закупок, закупки строительных работ, особенности закупок в сфере здравоохранения и многое другое", - рассказал генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков, комментируя повестку форума.

Председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Александр Жемякин отметил, что за плечами контрактной системы РФ - десятилетие, и ровно половину этого времени проводится форум, на котором из года в год обсуждаются векторы и условия устойчивого развития закупочной отрасли. "Санкт-Петербург как город федерального значения играет в ней ведущую роль: входит в тройку субъектов РФ по количеству закупок и объему финансирования, а также является одним из лидеров по объему закупок среди субъектов МСП. Наша закупочная система должна продолжить свое развитие на благо всех участников закупочного процесса", - сказал Жемякин, слова которого привела пресс-служба.

О форуме

Международный форум контрактных отношений ежегодно принимает более 1 500 участников, которые проводят свыше 80 часов живых обсуждений. Организаторами форума являются правительство Санкт-Петербурга и Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. Партнерами выступают "РТС-тендер" и Российский аукционный дом.