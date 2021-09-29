Власти Ставрополья предлагают создать единые бренды для курортов края и минеральной воды

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Единый бренд нужно сделать для курортов Ставропольского края, чтобы увеличить туристический поток. Местную минеральную воду также следует продавать под единым брендом, считает заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов.

"На территории Кавказских Минеральных Вод мы имеем воду, которая уникальна, разливается только на территории Ставропольского края. Ее надо брендировать, чтобы было 10-15 производителей, но этикетка, бренд, бутылка должна быть одна, чтобы не только в России, но и во всем мире понимали, откуда продукция. Также надо делать единый бренд курортов Ставрополья, мы понимаем, что они единичны в России", - сказал зампред краевого правительства журналистам во вторник после церемонии награждения победителей премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе, которая прошла в Пятигорске

Он напомнил, что в развитие Кавминвод будут вложено 50 млрд рублей до 2030 года. "Соответственно, вся инфраструктура будет сделана. Нам нужно будет в перспективе развивать этот бренд, чтобы увеличился поток туристов, так мы увеличим экспорт услуг. Место уникальное, надо его развивать", - добавил зампред.

Афанасов сообщил, что традиционные отрасли для экспорта в регионе - удобрения, пшеница, химическая промышленность.

О премии

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. С каждым годом число участников конкурса растет: если в 2018 году в конкурсе приняло участие около 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1 700, а в 2021 - более 1 800.

Оператором торжественных мероприятий выступает информационное агентство ТАСС.