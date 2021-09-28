ДОМ.РФ и ВТБ реализуют инфраструктурные проекты на 250 млрд рублей через облигации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и ВТБ Инфраструктурный холдинг договорились о финансировании проектов создания инфраструктуры с использованием облигаций. Соответствующее соглашение подписано в рамках конгресса "Российская неделя ГЧП", сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"В соответствии с соглашением ДОМ.РФ и ВТБ выражают намерение осуществлять совместное финансирование (софинансирование) строительства инфраструктуры. В настоящий момент рассматриваются проекты общей стоимостью свыше 250 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Компании планируют реализовать инфраструктурные проекты в Магадане, Уфе, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском, Хабаровском крае и на острове Русский. "Для нас крайне важно иметь возможность совместной работы с участниками рынка, которые реализуют крупные капиталоемкие проекты", - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Создание объектов инфраструктуры способствует экономическому развитию регионов и росту качества жизни людей, заявил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг Олег Панкратов. По его словам, механизм инфраструктурных облигаций позволит увеличить объем инвестиций в наиболее недофинансированные направления инфраструктуры.

Аналогичное соглашение на полях форума было подписано между ДОМ.РФ и Сбером, в церемонии принял участие вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин. Также институт развития договорился о совместном использовании механизма инфраструктурных облигаций с банком "Открытие".

Об облигациях для строительства инфраструктуры

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

Межведомственная комиссия при Минстрое России ранее утвердила три проекта для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ: в Тульской, Челябинской и Тюменской областях. Размер инфраструктурных займов для этих регионов составит 3,7 млрд, 1,8 млрд и 700 млн рублей соответственно.