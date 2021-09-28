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Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей испытаний "Спутника V" среди подростков

В третьей фазе клинического тестирования примут участие 3 тыс. человек

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей в нынешнем году на третью фазу клинических испытаний "Спутника V" среди подростков от 12 до 17 лет. Такое распоряжение главы кабмина опубликовано во вторник на официальном портале правовых актов.

"Выделить <...> бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тыс. рублей <...> на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг, имея в виду проведение клинического исследования <...> лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак" <...> при участии 3 тыс. добровольцев возрастной группы 12-17 лет [III фаза исследования]", - говорится в тексте документа.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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