Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей испытаний "Спутника V" среди подростков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей в нынешнем году на третью фазу клинических испытаний "Спутника V" среди подростков от 12 до 17 лет. Такое распоряжение главы кабмина опубликовано во вторник на официальном портале правовых актов.

"Выделить <...> бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тыс. рублей <...> на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг, имея в виду проведение клинического исследования <...> лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак" <...> при участии 3 тыс. добровольцев возрастной группы 12-17 лет [III фаза исследования]", - говорится в тексте документа.