Эксперт: "Черный лебедь" в краткосрочной перспективе не настигнет мировую экономику

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Черный лебедь" не настигнет мировую экономику в краткосрочной перспективе, однако финансовые риски, которые могут сыграть свою роль в последующие 3-5 лет и, возможно, вызвать очередной кризис, существуют. Об этом рассказал профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

"В краткосрочной перспективе я не вижу никаких "черных лебедей". Но в последние несколько месяцев я писал о финансовых рисках, которые могут сыграть свою роль в последующие 3-5 лет и, возможно, вызвать очередной кризис",- отметил он в ходе выступления на встрече ВТБ Private Banking.

По мнению Рубини, на сегодняшний день поводом для беспокойства являются уровень инфляции, чрезмерные долги частных лиц, корпораций и государств, а также тот факт, что многие вопросы требуют глобального сотрудничества: изменение климата, пандемия, глобальные общественные блага, финансовая стабильность и так далее. "К сожалению, страны не работают коллективно над решением этих проблем. Мешают геополитические амбиции, и великие державы - Россия, Китай, США, Европа - не могут найти общего подхода. Мы все живем на одной планете, и надо вместе искать решения общих проблем, иначе многие из них только усугубятся", - добавил профессор.

Рубини также сомневается в повторении кризиса 2008 года на фоне финансовых проблем китайского застройщика Evergrande Group. "Некоторые сравнивают то, что происходит сейчас с Evergrande Group, с крахом банка Lehman Brothers в 2008 году. Я не согласен с такой оценкой. Да, холдинг Evergrande находится в бедственном финансовом положении - и эта проблема затрагивает не только их. В Китае раздувается финансовый пузырь на рынке недвижимости: наблюдается избыточная застройка как в коммерческой, так и в жилой сферах недвижимости, почти 30% ВВП Китая приходится на сферу недвижимости, многие компании в отрасли страдают от чрезмерно высокого уровня долговой нагрузки. Если Пекину удастся организовать сценарий управляемого спада, и китайскую экономику получится охладить, в любом случае в следующие несколько месяцев рост будет снижен, а это может сказаться уже на мировых показателях экономического роста", - рассказал он добавив, что при этом ждать такой же неуправляемой и хаотичной ситуации, как в случае с банкротством Lehman Brothers не стоит.

"Для Китая финансово-экономическая стабильность на первом месте. Си Цзиньпин в следующем году планирует переизбраться на третий срок. А значит, Пекин сделает все необходимое, чтобы поддержать стабильность системы. У Китая достаточно инструментов для того, чтобы не допустить разрастания кризиса. У КНР достаточно ресурсов, чтобы провернуть операцию по управляемому банкротству Evergrande", - заключил Рубини.