Глава Минфина США заявила, что ресурсы ведомства могут истощиться к 18 октября

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Ресурсы Минфина США будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит лимит заимствований, чтобы не допустить дефолта. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен сообщила в письме американским законодателям, распространенном во вторник пресс-службой Минфина.

"Согласно нынешним оценкам, Минфин, вероятно, исчерпает имеющиеся в его распоряжении чрезвычайные меры, если Конгресс не предпримет шагов для повышения или продления потолка госдолга к 18 октября. Мы ожидаем, что в этот момент у Минфина останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Не ясно, сможем ли мы продолжать выполнять все свои <...> обязательства после этой даты", - говорится в документе. Йеллен призвала законодателей предпринять меры по потолку госдолга "как можно скорее".

В понедельник законопроект о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года, который был ранее одобрен Палатой представителей Конгресса США, не прошел процедурное голосование в Сенате из-за противодействия со стороны республиканцев.

До этого Йеллен многократно предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Имеющие меньшинство сенаторы-республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать данную инициативу. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы сократили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Указанный потолок не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга, либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.