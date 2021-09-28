Якутия реализует более 45 проектов в сфере ГЧП на сумму 105 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 45 проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) с объемом инвестиций 105 млрд рублей реализуются в Якутии, сообщил во вторник первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

"В целом в республике реализуются 46 проектов по механизму ГЧП в общей сумме 105 млрд рублей", - сказал он в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

Он отметил, что из этих проектов 23 реализуются в области ЖКХ и 22 - в социальной сфере. Кроме того, по словам Бычкова, в регионе заключено одно соглашение в области транспортной инфраструктуры.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".