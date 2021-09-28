Россия направит ВОЗ $3,5 млн на проект в области чрезвычайной медицинской готовности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия выделит $3,5 млн на совместный проект со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в области чрезвычайной медицинской готовности. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021-2022 годах за счет ассигнований федерального бюджета до 3,5 млн долларов США на реализацию мероприятий в рамках совместного проекта со Всемирной организацией здравоохранения по дальнейшему укреплению ее потенциала в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования", - говорится в документе.

В распоряжении дается поручение МЧС, МИДу и Минфину согласовать с ВОЗ порядок использования средств. Также от Минфина требуется предусмотреть деньги на эти цели в проекте бюджета на 2022 год.