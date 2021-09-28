Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа из-за технических проблем

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания Facebook из-за технических проблем попросила суд отсрочить выплату штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

"Компания Facebook Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн. рублей, назначенных постановлениями мировoго судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы, подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов. Указанные заявления назначены к рассмотрению в судебном заседании мирового участка на 29 сентября", - сказали в суде.

Ранее мировой суд Таганского района оштрафовал Facebook на общую сумму 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.