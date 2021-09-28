Предприятия ОПК в Подмосковье смогут получить льготные займы по новой кредитной программе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Московской области смогут получить льготные займы под 2% годовых в рамках новой кредитной программы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Фонд развития промышленности Московской области объявил о старте новой региональной программы льготных займов "Конверсия". Программа направлена на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса региона", - говорится в сообщении.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба, благодаря новой кредитной программе предприятия ОПК смогут получить в ФРП Московской области от 10 млн до 80 млн рублей под 2% годовых сроком на пять лет. "Льготные займы будут выдаваться на проекты диверсификации и запуска производства гражданской продукции", - уточнила министр

Зиновьева напомнила, что предприятия ОПК должны к 2025 году довести долю гражданской продукции в своем производстве до 30%, а к 2030 году этот показатель должен достигнуть 50%. Новая программа льготных займов позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия ОПК в рамках диверсификации отрасли и повысит ее эффективность.

По данным пресс-службы, в Подмосковье расположены более 120 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где работает около 130 тыс. человек.