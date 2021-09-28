Эксперты: цены на подсолнечник в России за неделю выросли на 200 рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цены на подсолнечник в России за прошлую неделю выросли на 200 рублей и достигли 36,9 тыс. рублей за тонну, говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей - до 36,9 тыс. рублей. С начала месяца котировки уже прибавили 12%. Основной фактор - активные закупки переработчиков", - отмечается в сообщении.

В недалекой перспективе "Совэкон" ожидает стабилизации и разворота рынка. По данным аналитиков. маслозаводы на неделе повышали закупочные цены на подсолнечник нового урожая. Озабоченность покупателей вызывает ухудшение видов на новый урожай на фоне жаркой и сухой погоды во второй половине лета, когда особенно пострадало Поволжье. На регион приходится 45% от всех посевных площадей в стране. Негативно сказалась погода и на состоянии растений в Центре.

При этом, по их данным, цены на сырое подсолнечное масло снизились на 3,325 тыс. рублей, до 83,175 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС), в связи с сезонным увеличением производства. Экспортные цены выросли на $20, до $1,26 тыс. за тонну, на фоне более сильного спроса. Экспортная пошлина в сентябре установлена в размере $170 за тонну, в октябре - $227 за тонну. В ближайшие недели рублевые цены на масло продолжат активно снижаться, полагают эксперты

В недалекой перспективе эксперты "Совэкон" ожидают окончания быстрого роста на рынке подсолнечника и, вероятно, его перехода к снижению. "Рынок в значительной степени отразил в ценах ухудшение видов на новый урожай, маслозаводы в недалекой перспективе накопят достаточное количество запасов для работы в ближайшие месяцы. Несмотря на текущие скромные показатели урожайности (1,6 тонны на га против 1,7 тонны на га годом ранее), сбор подсолнечника в текущем году заметно превысит прошлогодний из-за существенного роста площадей", - отмечается в сообщении.

Августовский прогноз сбора "Совэкона" составляет 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн выше 2020 года.