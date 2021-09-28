Модель круглогодичного детского центра Якутии планируют распространить в других регионах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Модель круглогодичного детского центра отдыха "Полярная звезда" в Якутии планируется распространить в других регионах Дальнего Востока и за его пределами, сообщил во вторник первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

"Он сейчас активно строится. Там, конечно, есть свои сложности, потому что там достаточно сложный рельеф, но сама модель абсолютно потрясающая, инициаторы проекта, которые выступают концессионерами, будут ее реплицировать на несколько регионов Дальнего Востока и не только Дальнего Востока, но еще в Поволжье и в Крыму. Я думаю, что этот формат детского отдыха будет устойчивым для развития многих регионов и, конечно, в сфере ГЧП тоже", - сказал он в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

Ранее пресс-служба национального центра государственно-частного партнерства (ГЧП) сообщала, что банк "Открытие" профинансирует создание круглогодичного детского центра отдыха в Якутии. Стоимость проекта составляет 1,86 млрд рублей, из них 1,46 млрд рублей предоставит банк "Открытие", остальную сумму обеспечат средства инвестора и капитальный грант Минвостокразвития России.

Концессионное соглашение по созданию детского центра "Полярная звезда" было подписано в декабре 2019 года - это первый в России опыт создания центров детского отдыха по концессии. Строительство центра началось в августе прошлого года. Ежегодно центр сможет принимать более 5 тыс. детей.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".