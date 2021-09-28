Цена газа в Европе скорректировалась до $970 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста днем

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе к вечеру 28 сентября скорректировалась до около $970 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста сегодня днем, когда она впервые превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Как формировалась и менялась цена на газ в Европе

К настоящему моменту цена газа в Европе замедлила рост до около $970 за 1 тыс. куб. м, общий рост с начала дня составляет около 4%.

Ранее сегодня цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти $1040 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

При этом цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.