{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена газа в Европе скорректировалась до $970 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста днем

Общий рост с начала дня составляет около 4%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе к вечеру 28 сентября скорректировалась до около $970 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста сегодня днем, когда она впервые превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На эту тему
Как формировалась и менялась цена на газ в Европе
Как формировалась и менялась цена на газ в Европе

К настоящему моменту цена газа в Европе замедлила рост до около $970 за 1 тыс. куб. м, общий рост с начала дня составляет около 4%.

Ранее сегодня цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти $1040 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

При этом цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Москва улучшила и сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах с начала года
По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, Москва заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые
Читать полностью