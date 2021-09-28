Строительство нового аэропорта в Иркутской области начнется до 2030 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Строительство нового аэропорта Иркутска начнется не позднее 2030 года. С площадкой для его строительства региональные власти должны определиться в течение трех месяцев, сообщил во вторник глава региона Игорь Кобзев во время инвестиционного дня Иркутской области и Республики Бурятия в Сбере.

"До конца года мы найдем саму площадку. До 2025 года проведем проектирование, с 2025 года войдем в нашу федеральную программу по модернизации аэропортов и аэродромов. 2029 год - конечная точка строительства нового аэропорта и самого аэродрома", - сказал Кобзев.

Ранее губернатор сообщал, что власти области рассматривают две площадки под строительство нового аэропорта. Они располагаются на расстоянии 30 км от города.

В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 года вопроса с согласованием места для строительства нового аэропорта. Губернатор региона тогда сообщал, что проект должен быть полностью готов и согласован до конца 2025 года.

Проблема переноса международного аэропорта с территории Иркутска остро стоит на протяжении нескольких десятилетий. Действующий аэропорт находится в нескольких минутах от центра города. При этом, как ранее сообщал Кобзев, на протяжении последних десятилетий было около 10 авиапроисшествий, в которых пострадали или погибли примерно 500 человек.