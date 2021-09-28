Google обжаловал штраф на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания Google подала апелляции на три постановления мирового судьи, которыми ей были назначены штрафы на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, который будет рассматривать жалобы.

"В суд поступили жалобы Google LLC на три постановления мирового судьи от 19 августа. Дата судебных заседаний пока не назначена", - сказали агентству.

В августе решением судебного участка № 422 мирового суда компания Google была признана виновной по двум протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей. Кроме того, ранее был рассмотрен один административный протокол, составленный Роскомнадзором по той же статье. По нему компания получила 2 млн рублей штрафа.

До этого мировой суд оштрафовал Google на 23,5 млн рублей по трем административным протоколам за отказ удалить запрещенную информацию и на 3 млн рублей - за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных Google LLC российскими судами, составила 32,5 млн рублей.

Роскомнадзор ранее сообщил о неудалении YouTube, принадлежащего Google LLC, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию, в том числе о коронавирусе. Ведомство уточняло, что видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Также Роскомнадзор обратился в суд в связи с отказом компании локализовать базы данных российских пользователей в РФ.