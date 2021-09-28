Решетников: взаимный товарооборот РФ и КНР в 2021 году может достичь рекордных показателей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Взаимный товарооборот России и Китая вырос с января текущего года на треть, по итогам 2021 года может быть достигнут исторический максимум. С таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития России (МЭР) Максим Решетников, выступая на 24 заседании Российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"К концу года есть все шансы выйти на исторический максимум", - приводит слова министра пресс-служба МЭР.

Решетников, возглавлявший российскую делегацию, обратил внимание на доверие китайских компаний к российскому рынку, выразившееся в продолжении их экономической активности и запуске новых проектов, несмотря на пандемию коронавируса. Министр также сообщил, что Минэкономразвития в ближайший год направит в Китай четырех своих представителей, которые будут работать в торгпредстве РФ и продвигать взаимодействие по линии министерства.

"Глава Минэкономразвития выразил поддержку инициативе китайской стороны подготовить два межведомственных меморандума - об углублении инвестиционного сотрудничества в области цифровой экономики и устойчивого развития. Эти документы будут предложены к подписанию на готовящейся встрече глав правительств РФ и КНР в конце ноября этого года", - говорится в пресс-релизе МЭР.

Среди конкретных вопросов, которые были рассмотрены в ходе заседания подкомиссии - восстановление поставок в КНР российской рыбопродукции в традиционных для отрасли объемах, обеспечение бесперебойных поставок экспортных грузов, следующих через российско-китайскую границу сухопутным путем, а также расширение сотрудничества в области торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

"Заинтересованы в реализации новых крупных проектов - первой российско-китайской страховой компании, строительстве дополнительных мощностей терминала по приему и перегрузке сжиженного углеводородного газа и пропилена в Маньчжурии", - добавил Решетников.

Товарооборот в предыдущие годы

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая по итогам 2020 года сократился в годовом выражении на 2,9% и составил $107,76 млрд.

Однако в предыдущие, докризисные годы, этот показатель неуклонно рос. Так, по итогам 2016 года товарооборот вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Ранее власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.