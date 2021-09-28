Инвесторы вложат $8 млрд строительство ГОКа на Чукотке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Суммарный объем инвестиций в строительство Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке составляет $8 млрд. Из них порядка 35 млрд рублей инвестировала медедобывающая компания KAZ Minerals, сообщил исполнительный директор KAZ Minerals Георгий Фотин в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

"На сегодняшний день в проект [Баимского горно-обогатительного комбината] мы уже проинвестировали порядка 35 млрд [рублей], не считая стоимости лицензии. <…> Суммарный объем инвестиций по проекту сегодня оценивается в $8 млрд", - сказал он.

По словам Фотина, KAZ Minerals совместно с компанией Росатом построят четыре плавучих атомных энергоблока, которые позволят запустить работу комбината. Также планируется построить терминал для размещения плавучих атомных электростанций, которые будут расположены в Чаунской губе, и порт под размещение терминалов для обработки грузов Баимского ГОК.

Кроме того, как отметил Фотин, в рамках проекта построят взлетно-посадочную полосу, которая будет запущена в конце этого года. Дорожная инфраструктура будет представлена всесезонней автодорогой. "Первая часть - это 200 км от участка до Билибино, которую мы решили строить за счет собственных средств. Второй участок - 200 км от Билибино до порта будет построен с учетом использования механизма дальневосточной концессии", - отметил он.

KAZ Minerals планирует запустить Баимский ГОК на базе месторождения Песчанка на Чукотке в 2027 году. Ресурсы месторождения - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Частные инвестиции оцениваются в 519 млрд рублей. Для энергоснабжения ГОКа Атомфлот (предприятие Росатома) поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд рублей.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - "Сбер". Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".