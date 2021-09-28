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Профицит федерального бюджета за I полугодие составил 774,7 млрд рублей

Доходы федерального бюджета составили почти 11,3 трлн рублей, расходы - около 10,5 трлн рублей
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года составили почти 11,3 трлн рублей, расходы - около 10,5 трлн рублей. Зафиксирован профицит на уровне 774,7 млрд рублей, говорится в материалах к заседанию правительства России, которое состоится в среду.

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Согласно документу, на заседание вынесен вопрос об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев текущего года. "Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в сумме 11 265,8 млрд рублей. Расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 10 491,1 млрд рублей. Профицит федерального бюджета составил 774,7 млрд рублей", - говорится в материалах.

Согласно закону о бюджете, доходы федеральной казны в 2021 году были предусмотрены в объеме около 18,77 трлн рублей, расходы - примерно 21,52 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году прогнозировался на уровне 2,75 трлн рублей (около 2,4% ВВП).

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