Правительство 29 сентября обсудит состояние конкуренции и работу антимонопольных органов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство России в среду, 29 сентября, заслушает доклад о состоянии конкуренции в РФ. Об этом говорится в материалах пресс-службы кабмина.

Пункт "О состоянии конкуренции в РФ" включен в повестку заседания правительства, указано в пресс-релизе.

"Доклад содержит анализ конкурентной среды в Российской Федерации, в том числе в сфере развития цифровой торговли, биржевых торгов, государственного заказа, а также результаты деятельности антимонопольных органов", - говорится в сообщении.