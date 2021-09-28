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"Яндекс" переименовал банк "Акрополь" в "Яндекс Банк"

В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что "права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" изменил название банка "Акрополь", приобретенного компанией в июле 2021 года, в "Яндекс Банк". Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", "права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания".

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь" 16 июля 2021 года, получив 100% акций банка. В результате "Яндекс" стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую. Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. "Яндекс" заплатил за покупку около 1,1 млрд рублей.

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