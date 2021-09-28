Сбер планирует выдать до 40 млрд рублей кредитов на туристические проекты на Байкале

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сбер рассматривает возможность выдачи до 40 млрд рублей кредитов на туристические проекты, которые планируется реализовать на территории озера Байкал, сообщил журналистам первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин.

"Наша совместная работа с властью и бизнесом уже помогла привлечь в туристическую отрасль макрорегиона финансирование в объеме 1,5 млрд рублей. Сейчас в рассмотрении находится 11 сделок на сумму 12 млрд рублей, а проекты сделок - на 40 млрд рублей", - сказал Ведяхин на инвестиционном дне Иркутской области и Республики Бурятия в Сбере.

Бурятия и Иркутская область заинтересованы в сотрудничестве со Сбером и в других областях. Так, по словам главы Бурятии Александра Цыденова, республика рассматривает возможность привлечения Сбера к запуску информационного расчетного центра по жилищно-коммунальным услугам. Иркутская область обсуждает возможность сотрудничества с банком при строительстве жилья.

"Договорились, что переговоры проведем со строительной компанией, которая готова зайти, объем ввода жилья составит более 2 млн кв. м. Думаю, для Иркутска, для агломерации сегодня нужно точно уходить от точечной застройки и формировать новые микрорайоны с инфраструктурой", - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, банку также интересны проекты по снижению углеродного следа в некоторых иркутских городах.