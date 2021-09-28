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В Дагестане разработали стратегию развития региона до 2030 года

Врио главы региона Сергей Меликов сообщил, что основная цель - преодолеть отставание республики от экономически развитых регионов за счет реализации инвестиционных проектов, системных мер

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года разработали в Республике Дагестан, основные положения стратегии обсудили во вторник на республиканской конференции, передает корреспондент ТАСС.

"Основная цель, которую мы хотим достичь, заключается в преодолении отставания республики от экономически развитых регионов Российской Федерации за счет реализации инвестиционных проектов, системных мер", - сказал в ходе конференции врио главы региона Сергей Меликов.

По его словам, в проект стратегии вошли проекты в сфере энергетики и ЖКХ, туризма, развития виноградарства и виноконьячного кластера, агропищевого кластера, экологии, биоресурсов горной зоны и Каспийского моря, развития Северной зоны, обращения с твердыми коммунальными отходами, развития Махачкалинской агломерации, а также вопросов здравоохранения, образования, социального развития, культуры, молодежной политики.

"Мы имеем реальные возможности, чтобы наша республика стала преуспевающим регионом. Первая задача до 2024 года - создать условия для жизни людей. Когда справимся с ней, то до 2030 года мы, действительно, сможем поднять Дагестана на тот уровень, которого он заслуживает", - добавил врио главы региона.

Документ состоит из пяти разделов, включающих основные результаты анализа социально-экономического развития республики, стратегические направления комплексного социально-экономического развития, организационно-экономический механизм и ресурсное обеспечение, а также показатели и ожидаемые результаты реализации стратегии.

Текст первой редакции стратегии опубликован на официальном сайте Минэкономразвития Дагестана и доступен для обсуждения - как сообщили в пресс-службе главы региона, предложения по усовершенствованию документа будут приниматься до 11 октября.

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РоссияМеликов, Сергей АлимовичСеверный КавказДагестан
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