Минторг США заявил, что Пекин мешает покупке авиаперевозчиками КНР американских самолетов

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Китая препятствуют закупке китайскими авиаперевозчиками самолетов американских производителей. С таким утверждением министр торговли США Джина Раймондо выступила во вторник на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

Ее спросили о пошлинах, введенных Вашингтоном в отношении некоторой продукции из КНР при предыдущей администрации. "Пошлины - это тактика, а не стратегия. Пошлины - это один из инструментов в нашем наборе", - ответила на это глава Минторга.

Она подчеркнула, что Вашингтону нужна "стратегия в отношении Китая". "Они не соблюдают договоренности о закупке [продукции у американских производителей] в рамках первой фазы [торговой сделки с США] <...>. Я не знаю, есть ли здесь [на конференции] представители [американской компании] Boeing, но, знаете, китайские авиаперевозчики хотят купить самолеты на десятки миллиардов долларов, китайское правительство стоит на пути этому", - утверждала Раймондо. Каких-либо подробностей она приводить не стала.

"В любом случае китайская сторона должна играть по правилам, мы должны <...> привлекать их к ответственности. Если этого не может произойти, то нам нужно изучать другие меры, более агрессивные, однако прямо сейчас <...> нам нужны крепкие торговые отношения с ними, которые не наносят вреда нашей национальной безопасности", - добавила министр торговли.

В июне Раймондо в интервью агентству Bloomberg сообщала, что администрация США ведет переговоры с Китаем о продаже авиалайнеров Boeing 737 MAX. Китай стал первой страной, приостановившей в марте 2019 года эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после двух крупных авиакатастроф. И использование авиалайнеров в КНР по-прежнему запрещено.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

Китайско-американские торгово-экономические трения

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $370 млрд. Как утверждает агентство Reuters, с июля 2018 года из-за этой меры американские импортеры потеряли $71,6 млрд.

15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне по первой фазе торговой сделки. Согласно решению, Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР "провалилась". Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в нее изменений.