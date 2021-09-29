Россия в 2020 году снизила поставки самолетов по стране и за рубеж почти на 18%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия по итогам пандемийного 2020 года снизила поставки самолетов на внутренний и зарубежный рынки почти на 18%, до 60 машин, следует из материалов Счетной палаты.

"Основными результатами реализации государственной программы [по развитию авиапрома] в 2020 году являются: в части сохранения статуса России как мировой авиационной державы - поставка на внешний и внутренний рынки 60 самолетов (для сравнения в 2019 году поставлено 73 самолета), 141 вертолета (для сравнения в 2019 году поставлено 153 вертолета)", - говорится в материалах.

Больше всего на реализацию госпрограммы повлияла пандемия, отмечает Счетная палата со ссылкой на отчет Минпромторга РФ. "Дополнительными существенными факторами стали: санкционный режим, обусловленный введением дополнительных санкций со стороны США, ограниченные финансовые возможности иностранных коммерческих эксплуатантов по закупкам вертолетной и самолетной техники, которые повлияли на снижение объемов закупок вертолетов гражданского и военного назначения, а также самолетов военного назначения на внешнем рынке", - говорится в материалах.

Поставки военных и гражданских авиадвигателей в 2020 году снизились почти на 6%, до 791 шт. В 2020 году заказчики получили пять воздушных судов малой авиации (самолеты L-410) против семи годом ранее. Доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков выросла до 10,2% против 9% в 2019 году, доля вертолетов - до 93,5% против 90,3%. При этом доля поставок российских самолетов на мировом рынке гражданской авиации составила 1%, а в мировом производстве вертолетов - 10%, добавили в ведомстве.

Кроме того, среди факторов, повлиявших на реализацию госпрограммы, Счетная палата называет "обнаружение на двигателе ТВ7-117В дефектов, корректировку сроков поставки силовой установки ТВ7-117СТ-01 ввиду задержки работ по самолету Ил-112В и проведения комплекса испытаний, необходимых для изготовления силовой установки ТВ7-117СТ-01 для сертификационных испытаний".

Как говорилось в годовом отчете Минпромторга, Россия в 2021 году планирует увеличить выпуск гражданских самолетов в 1,8 раза - до 22 машин, вертолетов - на 8%, до 91 шт. В 2020 году в РФ, по данным министерства, было выпущено 12 гражданских самолетов (без учета малой авиации) и 84 вертолета, в допандемийном 2019 году - 11 самолетов и 64 вертолета.

Отечественные малые самолеты

Новых отечественных малых самолетов в ближайшие годы не хватит России для обеспечения растущих потребностей в них авиаперевозчиков, считает Счетная палата.

"Количество поставленных вновь созданных судов малой авиации в 2020-2024 годах составит по пять единиц ежегодно, что с учетом возникающей потребности российских авиаперевозчиков в обновлении воздушных судов (до 350 самолетов) свидетельствует о рисках обеспечения потребности за счет приобретения воздушных судов иностранного производства", - говорится в материалах Счетной палаты.

При этом, как отмечает ведомство, реализация проектов по созданию самолетов пассажировместимостью от 20 до 43 мест в рамках госпрограммы не осуществляется. "Реализуемые Минпромторгом России меры не обеспечивают создание условий для обновления парка морально и физически устаревшей воздушной техники, в том числе на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - говорится в материалах.

Счетная палата считает необходимым рассмотреть вопрос о корректировке госпрограммы для удовлетворения потребностей региональных и местных авиаперевозчиков в обновлении парка.