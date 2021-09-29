Индексы на биржах США снизились на фоне роста доходности долгосрочных гособлигаций

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка снизились во вторник к завершению торговой сессии. Как отмечает телекомпания CNBC, снижение продиктовано ростом доходности 10-летних гособлигаций США.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 569,38 пункта (1,63%), до 34 299,99 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 90,48 пункта (2,04%) и оказался на отметке 4 352,63 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 423,29 пункта (2,83%), до 14 546,68.

CNBC подчеркивает, что доходность долгосрочных гособлигаций резко выросла в последние дни на фоне заявлений о намерениях Федеральной резервной системы США продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно. На фоне этого доходность 10-летних гособлигаций выросла до 1,567%, достигнув наиболее высоких показателей с июня текущего года.

Телекомпания отмечает, что это спровоцировало падение стоимости технологических компаний. Акции Apple подешевели до $141,91 за штуку (-2,38%), акции Twitter снизились до $62,45 (-4,47%), Amazon - до $3 315,96 (-2,64%).

Нефть марки WTI подешевела. К 17:20 по времени Восточного побережья США (00:20 мск) цена поставок энергоносителя в октябре понизилась на $1,09 (1,45%), до $74,34.