Для проекта производства водорода на Сахалине идет согласование документов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Производитель промышленных газов Air Liquide получил положительное заключение на проведенное предварительное технико-экономическое обоснование по производству водорода на Сахалине, идет согласование необходимых документов по проекту. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко во время форума "Нефть и газ Сахалина-2021".

"Air Liquide сделал свой шаг, сделано было предТЭО и оно имеет положительный результат. И сейчас у нас фаза такая, что Росатом и Air Liquide оформляют документы обязывающие, которые позволят двинуться дальше. <...> ", - сказал Лимаренко на сессии, посвященной вопросам создания водородного кластера на Сахалине для развития зеленой экономики Дальнего Востока. На этапе предТЭО осуществляются исследования по всем аспектам проекта, включая выбор площадки, материальные ресурсы, анализ рынка и другое.

Ранее Лимаренко сообщал, что совместно с компаниями Росатом и Air Liquide планируется запуск производства водорода в объеме до 30 тыс. т в год. "Технологическая база [для производства водорода] готова. Осталось только поставить технологический остров и вокруг него образуется все, что нужно. Нужно, чтобы исходя из того, где находится сырье, сервисные центры, была выбрана площадка, на которой развернется вся эта работа, это производство. В этой ситуации мы с компаниями-партнерами - Air Liquide, Росатом - сейчас фактически подбираем такую площадку, есть уже наметки и варианты размещения", - сказал Лимаренко на сессии.

По его словам, перед регионом стоит амбициозная цель - к 2024 году переработать 200 млн кубометров газа и получить 30 тыс. т водорода. "Для рынка, который нас ожидает и раскрывается как огромная пропасть, это, конечно, капля, а для шага, который связан с промышленным производством, <..> - это большая работа", - сказал глава региона.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. На островах работают над созданием Восточного водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции. В рамках водородного кластера на Сахалине намерены разработать технологии по утилизации и переработке СО2. В апреле 2021 года региональные власти, Росатом и Минвостокразвития подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в строительстве водородно-производственного комплекса, организацию цепочки поставок водорода на внешние рынки и местным потребителям, создание водородного парка с предприятиями, реализующими проекты в этой области.

О форуме

28-30 сентября в Южно-Сахалинске проходит форум "Нефть и газ Сахалина 2021". Участники обсуждают накопленный опыт в реализации нефтегазовых проектов, вопросы газификации, развития газомоторного транспорта на Дальнем Востоке России. Особое внимание уделено перспективам развития нефтегазовой отрасли в условиях мирового кризиса, геополитических и экономических факторов конкурентной борьбы за газовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, перспективам производства, транспортировки, хранения и потребления СПГ. Рассматриваются вопросы глобального энергетического перехода и декарбонизации.