Арбитраж в Красноярске снизил сумму иска ИСС к строителям в тысячу раз

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск одного из крупнейших в мире производителей спутников - компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева (входит в Роскосмос) - к Главному военно-строительному управлению №9. С ответчика взыскали 30 млн рублей неустойки, при исковых требованиях 30,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в суде.

Ранее предприятие подало в суд два иска о взыскании неустойки с ФГУП "Главное военно-строительное управление №9" (ГВСУ №9). В конце 2020 года суд частично удовлетворил иск компании, взыскав с ответчика 60 млн рублей, вместо требуемых 2,795 млрд рублей. По данному иску компания просила взыскать 29,23 млрд рублей, затем исковое требование уточнили до 30,3 млрд рублей.

"С ФГУП "Главное военно-строительное управление №9" в пользу АО "Информационные спутниковые системы" взыскано 30 млн рублей неустойки и 2,6 тыс. рублей судебных расходов", - сообщил собеседник агентства. Таким образом, размер исковых требований суд снизил более чем в тысячу раз.

"Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

ФГУП "Главное военно-строительное управление №9" находится в процедуре банкротства.