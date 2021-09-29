Власти регионов и бизнес предложили новые критерии оценки инвестклимата в рейтинге АСИ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, должен ориентироваться на расширенные критерии оценки, например отражать профилактический подход при проверках бизнеса и учитывать число территорий с налоговыми преференциями. Об этом заявили опрошенные ТАСС представители региональных органов власти, предприниматели и эксперты.

Рейтинг составляется с 2014 года по поручению президента России. Он оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг рассчитывался по 42-м показателям по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. В 2021 году из-за пандемии коронавируса и ряда изменений в законодательстве методологию рейтинга обновят.

"Мы уже собрали предложения и от экспертов, и от регионов по корректировке методологии. У нас сейчас идут встречи не только с деловыми объединениями, но и разными группами предпринимателей. Обсуждаем, какие сюжеты сегодня наиболее важны для малого и среднего бизнеса, для инвесторов", - рассказала ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, проект нового инвестиционного рейтинга уже готов, идут финальные обсуждения. Утвердить проект планируется до 1 ноября на рейтинговом комитете АСИ, и уже в 2021 году начать формировать статистические данные в соответствии с новой методологией, уточнила она.

В 2021 году презентация рейтинга традиционного проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области, а также Башкирия.

По данным АСИ, в том числе благодаря рейтингу время получения разрешения на строительство в России за последние годы уменьшилось более чем в три раза, регистрации прав собственности - почти в три раза, подключения к электросетям - в 2,4 раза.

Профилактика при контроле

Как рассказал ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, в рамках формирования обновленного рейтинга обсуждается интеграция в него Индекса административного давления на бизнес, который ежегодно ведет аппарат федерального бизнес-омбудсмена. Обе стороны, по его словам, видят в этом "исключительно позитивные моменты".

При этом отдельные показатели индекса технически скорректируют с учетом закона о контроле и надзоре. Ключевые положения закона №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" вступили в силу с 1 июля 2021 года.

"В частности, речь идет о замене показателя "Доля штрафов, наложенных не по итогам проверок". Он вводился для того, чтобы продемонстрировать, как контрольно-надзорные органы обходят согласование с прокуратурой, подменяя проверки мероприятиями с другими названиями и, соответственно, не включая их в реестр. Но по новому закону все контрольно-надзорные мероприятия без исключения будут вноситься в реестр, администрируемый Генпрокуратурой. Возможно, взамен введем показатель, который будет отражать применение профилактического подхода при контроле", - пояснил Титов.

Преференции для бизнеса

В регионах предлагают свои изменения в методологию рейтинга. Так, депутат Госсовета Татарстана, лидер Партии роста в регионе Олег Коробченко рекомендует добавить такой показатель, как "наличие производственных площадок", потому что текущий критерий "количество рабочих мест", по его мнению, не дает реальной картины по технопаркам. Следует добавить и "процент охвата производственными площадками" каждого города и района субъекта России, сказал он.

"Дополнил бы рейтинг такими критериями, как "наличие региональных программ, налоговых преференций для резидентов технопарков" и "наличие региональной программы субсидирования резидентов технопарков по открытию производств на сельских территориях". Инвесторов еще интересует рейтинг систем здравоохранения, образования, наличие объектов спорта, культуры, отдыха, парков, скверов, набережных в каждом городе или районе, пунктов общепита, а также наличие комфортного жилья, аэропортов, речного, морского портов, железнодорожных станций. В методологию также необходимо добавить параметр "количество особых экономических зон", "количество ТОСЭР", то есть территорий с налоговыми преференциями", - добавил Коробченко.

В Министерстве экономического развития Тульской области предложили добавить критерии по комфортности ведения бизнеса. "Проведенный нами анализ показывает, что комфортность ведения бизнеса во многом зависит от уровня развития конкурентной среды в регионе. Поэтому для дополнения перечня мы хотим предложить показатель "удовлетворенность предпринимателями развитием конкурентной среды в регионе", - отметили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.

Особенности отдельных регионов

В Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (шестое место в последнем рейтинге АСИ) считают, что методология содержит показатели, которые не учитывают особенности социально-экономического положения отдельных регионов.

"В частности, при расчете показателя "Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона" в знаменателе учитывается объем всех налоговых доходов региона России. Это ставит в неравное положение субъекты страны, обеспечивающие высокую долю собственных доходов бюджета, по сравнению с субъектами России, являющимися дотационными", - сказал ТАСС заместитель директора департамента экономического развития ХМАО-Югры Владимир Утбанов.

Он также рассказал, что ранее в адрес АСИ направили предложения по дополнению рейтинга фактором "Развитие социального предпринимательства". В нем предлагается предусмотреть следующие показатели: "доля субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями в общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также удовлетворенность социальных предприятий мерами поддержки в автономном округе", - уточнил Утбанов.

В оперативном штабе Тюменской области в ответ на запрос ТАСС сообщили, что система показателей рейтинга "на сегодняшний день включает в себя максимально комплексный перечень критериев, отражающий ситуацию удовлетворенности предпринимателей сложившимися в регионах условиями ведения бизнеса". "Учитывая емкий перечень направлений оценки национального рейтинга АСИ, дополнительных либо утративших свою актуальность критериев на сегодняшний день не имеется", - указали в штабе.