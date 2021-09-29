Исследование: подработку не по специальности выбирают 37% российских студентов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более трети российских студентов (37%) подрабатывают не по специальности. Это следует из данных исследования Delivery Club, "VK Работа" и Research.Me, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Согласно опросу, 37% российских студентов выбирают подработку не по специальности. Наиболее популярной причиной этого решения стал свободный график, при котором такую подработку легче совмещать с учебой. Более 40% указали, что подработку не по специальности было легче найти, а 29% выбрали такой вариант из-за хорошей зарплаты", - говорится в исследовании.

Уточняется, что свыше 70% опрошенных студентов планируют подрабатывать во время учебы. Таким образом 78% респондентов зарабатывают на жизнь, 36% назвали целью подработки заработать на гаджет, поездки и развлечения, 25% подрабатывают для оплаты жилья и учебы. 52% довольны своим доходом от подработки.

По данным "VK Работа", наиболее популярными вакансиями для студентов в этом году стали менеджер, администратор, а также оператор кол-центра и курьер.

Кроме того, 64% опрошенных подрабатывают после учебы, 21% - в выходные, еще 15% пропускают пары ради подработки.

Delivery Club, "VK Работа" и Research.Me провели исследование среди 1,5 тыс. российских студентов очной формы обучения.