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"Известия": в России начали разрабатывать ГОСТ для "умного" жилья

Также готовятся поправки в строительные нормы и правила, закрепляющие следование стандарту, отмечает газета
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минцифры совместно с операторами разрабатывают ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту. Об этом в среду сообщает газета "Известия".

По данным газеты, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект дорожной карты по развитию отрасли связи, по которому оснащение новостроек и старого жилого фонда инжиниринговыми системами может стать обязательным. В Мнцифры сообщили газете, что совместно с операторами связи рассматривают различные предложения, направленные на развитие отрасли.

Отмечается, что Минстрой имеет свой проект дорожной карты внедрения элементов "умного" дома. Представитель ведомства рассказал "Известиям", что речь идет о плане по использованию технологий информационного моделирования при проектировании и возведении объектов капитального строительства. "Дорожная карта также стимулирует применение энергоэффективных и экологичных материалов, предусматривает мероприятия по совершенствованию нормативно-технического регулирования в строительстве для внедрения элементов "умного" дома с возможностью использования отечественного оборудования. Результатом работы Минстроя России должен стать ГОСТ", - пояснил представитель ведомства.

Как пишет газета, о планах введения дополнительного стандарта по "умному" дому и изменений в СНиПы знают в Минпромторге.

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