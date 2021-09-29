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В Минстрое заявили, что 500 млн рублей направят в РФ на развитие кемпингов до конца года

Кроме того, замглавы ведомства Юрий Гордеев отметил, что в пилотном режиме заработал механизм грантовой поддержки малого предпринимательства в сфере развития туризма

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Около 500 млн рублей предусмотрено в 2021 году на строительство кемпингов в России по федеральному проекту "Развитие туристической инфраструктуры", сообщил в интервью ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

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"Проекты развития кемпингов и автокемпингов должны предусматриваться в региональных программах по развитию туризма. На эти цели предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 500 млн рублей в 2021 году", - сказал Гордеев.

Кроме того, в пилотном режиме уже заработал механизм грантовой поддержки малого предпринимательства в сфере развития туризма, отметил замминистра. По его словам, сейчас в Ростуризме происходит апробация и внедрение такого механизма.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который был запущен в 2021 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

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