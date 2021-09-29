"AliExpress Россия" начала продавать продукты питания из РФ за рубежом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "AliExpress Россия" начала реализовывать товары из России в категории "еда" покупателям зарубежных рынков, беря на время пилота расходы по логистике на себя, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании в среду.

"Зарубежным покупателям стала доступна категория "еда" с товарами длительного хранения от локальных продавцов "AliExpress Россия", - сказал собеседник агентства.

Товары смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые зарубежные пользователи AliExpress Global. Доставка будет осуществляться через "Почту России". На этапе пилотного запуска все расходы по логистике "AliExpress Россия" берет на себя, уточнили в компании.

Также компания открывает прием заявок от продавцов для участия в экспортной программе по категории "товары для мам и детей". В будущем "AliExpress Россия" продолжит расширять направление новыми категориями и производителями - за последний месяц количество зарубежных покупателей экспортных товаров увеличилось на 400%, отметил представитель маркетплейса.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group , Mail.ru Group (MAIL), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в 2019 году.