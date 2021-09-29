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"AliExpress Россия" начала продавать продукты питания из РФ за рубежом

Товары смогут приобрести любые зарубежные пользователи AliExpress Global. На этапе пилотного запуска все расходы по логистике "AliExpress Россия" берет на себя

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "AliExpress Россия" начала реализовывать товары из России в категории "еда" покупателям зарубежных рынков, беря на время пилота расходы по логистике на себя, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании в среду.

"Зарубежным покупателям стала доступна категория "еда" с товарами длительного хранения от локальных продавцов "AliExpress Россия", - сказал собеседник агентства.

Товары смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые зарубежные пользователи AliExpress Global. Доставка будет осуществляться через "Почту России". На этапе пилотного запуска все расходы по логистике "AliExpress Россия" берет на себя, уточнили в компании.

Также компания открывает прием заявок от продавцов для участия в экспортной программе по категории "товары для мам и детей". В будущем "AliExpress Россия" продолжит расширять направление новыми категориями и производителями - за последний месяц количество зарубежных покупателей экспортных товаров увеличилось на 400%, отметил представитель маркетплейса.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group , Mail.ru Group (MAIL), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в 2019 году.

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