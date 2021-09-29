Особые экономические зоны появятся в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило создание особых экономических зон (ОЭЗ) в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях будут созданы новые особые экономические зоны, что станет дополнительным стимулом для развития этих регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории ОЭЗ "Оренбуржье" появятся не менее восьми компаний, в том числе производители пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Также на площадке будет запущена линия по глубокой переработке мяса и открыт транспортно-логистический терминал.

"Чтобы создать комфортные условия для бизнеса, в инфраструктуру ОЭЗ из регионального бюджета будет вложено 1,67 млрд рублей. При этом объем частных инвестиций в новые производства к 2030 году составит около 8,9 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 900", - уточняется в сообщении.

В ОЭЗ "Стабна" Смоленской области будут реализованы не менее шести инвестпроектов. Планируется построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа. "Объем частных инвестиций в проекты составит около 10,5 млрд рублей, количество новых рабочих мест - более 600", - отмечено в пресс-релизе.

В Ивановской области будет создана ОЭЗ "Иваново", где планируют начать работу пять резидентов, которые занимаются производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. По данным кабмина, на новых предприятиях будет трудоустроено порядка 3,2 тыс. человек, а объем частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей.

Об особых экономических зонах

Особые экономические зоны создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях. Все это помогает социально-экономическому развитию территорий, способствует росту занятости и благосостояния граждан.