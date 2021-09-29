"Яндекс.Доставка" запустила сервис доставки в регионы вместе с подразделением S7

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Доставка" совместно с логистическим подразделением авиакомпании S7 запустили доставку товаров между городами России, по окончании пилотного этапа между Москвой и Новосибирском сервис будет доступен для 12 городов, сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Яндекс.Доставки" в среду.

"Яндекс.Доставка" и S7 Logistics запускают быструю доставку между городами. Интернет-заказы будут доставлены в другие города на следующий день, даже на большие расстояния", - сказал собеседник агентства.

Первыми доставкой со склада в Москве в качестве пилотного этапа проекта смогут воспользоваться покупатели "Яндекс.Маркета" из Новосибирска. Доставка на следующий день будет обеспечена прямыми рейсами S7 Airlines и местными курьерами, подключенными к сервису "Яндекс.Доставка". На этапе запуска для заказа доступны более 200 тыс. позиций маркетплейса, отметил представитель компании.

После окончания пилотного проекта между Москвой и Новосибирском авиадоставка станет доступна пользователям "Яндекс.Маркета" между 12 городами России, заключил собеседник агентства.

"Яндекс.Доставка" оказывает экспресс-доставку, оперируя в 370 городах России. С сервисом работают 20 тыс. компаний и более 100 тыс. предпринимателей.