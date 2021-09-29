Опрос: больше половины россиян хотя бы раз меняли место жительства

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Больше половины россиян хотя бы раз в жизни меняли место жительства. Чаще всего граждане переезжают для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, показал опрос ВТБ (итоги есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам опроса, причиной переезда в другой город зачастую является новая работа или повышение в должности. Следующим по популярности мотивом к переезду стало изменение семейного положения - в пределах одного города или населенного пункта по этой причине сменили место жительства чуть больше трети респондентов, среди тех, кто переехал в другой город - около 20%. Чаще такой вариант ответа выбирали молодые люди - 44% и 26% соответственно. Каждый пятый из тех, кто переехал, ответил, что поменял город в целях улучшения качества жилья или в связи с поступлением в вуз, 14% - уехали в другой населенный пункт еще в детстве с родителями, показал опрос.

По данным ВТБ, большинство россиян (71%) хотя бы раз в жизни переезжали в пределах одного населенного пункта, в другой город - 55% опрошенных. Основная часть клиентов банка за всю жизнь меняли место жительства один - два раза. При этом почти 55% в будущем мечтают переехать на новое место, но не более двух раз. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет к переселению готовы 75%, среди пенсионеров - каждый третий.

При этом из-за переезда россияне часто обращаются и за ипотечным кредитом. Как показал опрос, 42% респондентов хотя бы раз в жизни покупали недвижимость в ипотеку, в том числе у 22% есть действующий кредит в каком-либо банке. Каждый 10-й планирует заключить сделку в ближайшее время. Опыт ипотеки есть у половины клиентов банка в возрасте 36-45 лет, при этом 22% уже расплатились по кредиту. Больше всего клиентов с текущим ипотечным займом встречается среди молодежи - 30% (18-35 лет).

"Популярность ипотеки в России продолжает расти, и проведенный опрос показывает, что перспективы развития рынка кредитования жилья остаются на высоком уровне. Этот продукт все больше становится популярным у молодого поколения, которые хорошо понимают, что выплачивать кредит за свое жилье гораздо выгоднее, чем платить за съемную квартиру. Вместе с тем, молодежь - это самая мобильная группа наших клиентов, готовые на переезд ради работы, учебы и создания семьи", - прокомментировал результаты опроса главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин, слова которого привела пресс-служба банка.

ВТБ провел опрос среди своих клиентов в возрасте от 18 до 65 лет.