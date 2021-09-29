{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокачка по газопроводу Ямал - Европа восстанавливается после двукратного падения

Показатель вырос до 2,33 млн куб. м в час

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа в среду выросла почти на 60% после более чем двукратного падения накануне. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, прокачка газа по Ямал - Европе выросла на 60% по сравнению со значениями накануне - до 2,33 млн куб. м в час с 1,45 млн куб. м в час.

Утром 28 сентября более чем в два раза упала прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по Ямал - Европе снизилась почти на 60% - до 1,45 млн куб. м в час с чуть более 3,4 млн куб. м в час.

"Газпром" сообщал, что холдинг в полном объеме выполняет заявки по поставкам газа в Европу. Снижение поставок по газопроводу Ямал - Европа временное, оно вызвано заявками одного из клиентов.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы - 32,9 млрд куб. м газа в год.

Теги
Россия
В Якутии новая схема доставки продовольствия охватит 45 отдаленных арктических поселений
В села будут доставлять колбасные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты
Читать полностью